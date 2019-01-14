Новый премьер Тайваня Су Чжэньчан принес присягу и вступил в должность

Новый премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в понедельник утром принес присягу и вступил в должность главы кабинета министров, на которую его в пятницу назначила глава администрации острова Цай Инвэнь, говорится в заявлении на сайте администрации Тайваня.

Церемония прошла в здании администрации острова, которую провела Цай Инвэнь, после чего Су Чжэньчан направился в Законодельный Юань (парламент). Вместе с новым премьером к присяге были приведены министры, политические советники, главы различных управлений, которые будут работать в составе нового кабинета, отмечается в сообщении.

Су Чжэньчан сменил на посту премьера Уильяма Лая (Лай Циндэ), который в прошлый заявил в четверг, что уходит в отставку вместе со всем своим кабинетом министров после значительного поражения на местных выборах в ноябре прошлого года. Су Чжэньчан занимал пост премьер-министра с 2006 по 2007 год во время нахождения на посту главы администрации острова Чэнь Шуйбяня. Был председателем Демократической прогрессивной партии (ДПП) с 2012 по 2014 годы.

Смена премьера и состава кабинета министров произошла на Тайване после того, как в конце ноября прошлого года Демократическая прогрессивная партия проиграла местные выборы. Бывший премьер Уильям Лай немедленно подал прошение об отставке, однако тогда оно не было принято главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая сама подала в отставку с поста председателя партии.

На выборах в декабре ДПП набрала меньше голосов, чем ее основной конкурент — Гоминьдан — в большинстве административных единиц Тайваня, в том числе в двух крупнейших городах, которые раньше находились под ее контролем, — Тайчжуне и Гаосюне. Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Уильям Лай взял на себя ответственность за столь низкий уровень доверия населения к его партии и заявил, что больше не может находиться на посту премьера.