Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине

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Порошенко высмеяли в Сети за «томос-тур» по Украине 

News.ru 1 час назад
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за предвыборный «томос-тур» городам страны.
Ранее на улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют «Томос для Украины» с изображением Порошенко и главы «новой церкви» Епифания.
«Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен», — написал политолог Игорь Тенетко на своей странице в Facebook.
Пользователи Сети также посоветовали президенту запустить слух о «чудесных исцелениях», чтобы добавить себе популярности среди избирателей. Шуточный комментарий автор снабдил фотографией, на которой Порошенко благословляет людей.
Кроме того, Порошенко в шутку назвали «Петром Томосоносным», отметив, что проблемы США со строительством стены на границе с Мексикой и сборка первой пассажирской ракеты Starship на площадке SpaceX ничто, по сравнению с томосом на Украине.
Ранее News.ru писал о том, что 9 января томос для Украины был подписан всеми членами Константинопольского синода в Стамбуле. На следующий день документ был возращён на Украину. А позже Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу.
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Комментарии19
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , SpaceX
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