Порошенко высмеяли за «томос-тур» по Украине

Порошенко высмеяли в Сети за «томос-тур» по Украине

Ранее на улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют «Томос для Украины» с изображением Порошенко и главы «новой церкви» Епифания.

«Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен», — написал политолог Игорь Тенетко на своей странице в Facebook.

Пользователи Сети также посоветовали президенту запустить слух о «чудесных исцелениях», чтобы добавить себе популярности среди избирателей. Шуточный комментарий автор снабдил фотографией, на которой Порошенко благословляет людей.

Кроме того, Порошенко в шутку назвали «Петром Томосоносным», отметив, что проблемы США со строительством стены на границе с Мексикой и сборка первой пассажирской ракеты Starship на площадке SpaceX ничто, по сравнению с томосом на Украине.

Ранее News.ru писал о том, что 9 января томос для Украины был подписан всеми членами Константинопольского синода в Стамбуле. На следующий день документ был возращён на Украину. А позже Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу.