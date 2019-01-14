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Раскрыты условия житья китайских политзаключенных в элитной тюрьме 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Раскрыты условия пребывания заключенных в элитной китайской тюрьме для высокопоставленных чиновников Циньчэн в Пекине. О них South China Morning Post рассказали источники в исправительном центре.
Как поведали собеседники газеты, некогда один из самых могущественных политических деятелей Китая, бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан выращивает в тюрьме фрукты и овощи. Отмечается, что он отбывает наказание в камере, расположенной в отдельном строении, где в его распоряжении есть небольшой огород. Иногда его посетители даже уносят с собой гостинцы из выращенного Чжоу, например, тыкву или фрукт.
Фигуранты одного из самых громких коррупционных скандалов в стране последних лет, бывший глава комитета Коммунистической партии Китая в городе Чунцин Бо Силай и его пособник бывший глава полиции города Ван Лицзюнь, занимаются в заключении своим хобби — каллиграфией. Бо, помимо этого, носит костюмы и кожаные туфли, а не тюремную робу и пластиковые тапочки. До этого такая привилегия была доступна и другим высокопоставленным преступникам. Ван также много читает и изучает английский язык, рассказали источники.
В 2014 году Чжоу Юнкана арестовали и обвинили в серьезном нарушении партийной дисциплины, получении взяток в крупных размерах, раскрытии государственных и партийных тайн, а также в адюльтере. Мужчина отбывает в Циньчэн пожизненное заключение.
Бывший глава парткома Бо Силай отбывает пожизненный срок за коррупцию и злоупотребление полномочиями с 2013 года. Ван Лицзюнь за взяточничество был приговорен к 15 годам тюрьмы.
Тюрьма Циньчэн расположена на севере Пекина, ее также называют «тигриной клеткой». Она отличается от обычных мест заключения тем, что в ней содержатся высокопоставленные преступники, а ведает ей не Министерство юстиции, а Министерство общественной безопасности КНР.
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В мире , Азия , Криминал , Бо Силай , Минюст РФ , Китай
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