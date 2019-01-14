Трамп пригрозил разорить Турцию

Трамп в Twitter пригрозил Турции «экономическим разорением».

При этом он призвал курдов воздержаться от провокаций.

Трамп заявил, что США начинают выводить войска из Сирии. По его словам, сделать это нужно было уже давно. При этом американцы продолжают наносить удары по террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Трамп заверил, что США вновь нападут на ИГ с ближайших баз, если группировка «преобразуется».

Главными «бенефициарами» американской политики в Сирии Трамп назвал Россию, Иран и Сирию, хотя и сами США, по его словам, получили пользу от борьбы с ИГ, но пришла пора завершить «бесконечные войны» и вернуть войска домой.