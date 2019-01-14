Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пригрозил разорить Турцию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, чем обернется для Турции нападение на курдов в Сирии.
Трамп в Twitter пригрозил Турции «экономическим разорением».
При этом он призвал курдов воздержаться от провокаций.
Трамп заявил, что США начинают выводить войска из Сирии. По его словам, сделать это нужно было уже давно. При этом американцы продолжают наносить удары по террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Трамп заверил, что США вновь нападут на ИГ с ближайших баз, если группировка «преобразуется».
Главными «бенефициарами» американской политики в Сирии Трамп назвал Россию, Иран и Сирию, хотя и сами США, по его словам, получили пользу от борьбы с ИГ, но пришла пора завершить «бесконечные войны» и вернуть войска домой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рота украинских военных отказалась выходить на позиции в Донбассе Нобелевский лауреат лишился званий за сомнения в уме чернокожих Украинцы начали составлять «акты на проникновение в другого живого человека»
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила точку в вопросе Курил125
Названа причина нападения на мэра Гданьска11
Украинская рота отказалась воевать139
Германии предложили покинуть Евросоюз440
Слепаков пошутил по поводу своей ориентации10
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение