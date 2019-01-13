В МИД Израиля взорвалась газовая граната

Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.

Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры. Эвакуации из здания не потребовалось, говорится в распространенном полицией сообщении.