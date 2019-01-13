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В МИД Израиля взорвалась газовая граната 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.
Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры. Эвакуации из здания не потребовалось, говорится в распространенном полицией сообщении.
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В мире , Ближний Восток , Происшествия , МИД , Иерусалим , Израиль
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