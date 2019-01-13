В Венгрии призвали почтить память солдат, погибших в боях с Красной армией

Правительство Венгрии призвало почтить память солдат, павших 76 лет назад на территории Воронежской области в результате Острогожско-Россошанской наступательной операции Красной армии. Как следует из сообщения на официальной странице ведомства в фейсбуке, «героические солдаты сражались за Венгрию на берегах Дона».

В Венгрии призвали почтить память своих солдат, павших в боях с красноармейцами на территории СССР во Второй мировой войне. Как сообщается на странице правительства страны в фейсбуке, 76 лет назад советские войска атаковали 200-тысячную венгерскую армию. В результате боев Венгрия потеряла порядка 120 тыс. солдат, многие из которых были захвачены в плен.

«Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые сражались за Венгрию на берегах Дона. Уважение героям!», — говорится в посте.

К записи прикреплена скорбная фотография: военный с винтовкой стоит у могильного креста, на который помещена солдатская каска.

Пользователи активно комментируют инициативу правительства, вспоминая истории собственных семей.

«Среди них мой милый дед Ференц, которого я так никогда и не смог обнять. Его объявили пропавшим без вести. Да будет же память о нем благословенна!» — написал Золтан Бани.

«Мой отец воевал там в 19-летнем возрасте. Был ранен, но лечился в больнице и выжил.

Затем находился в СССР на правах военнопленного. В 1947-м вернулся домой. Он никогда не ругал политику, старую или новую власть», — добавила Гизике Балог, проживающая в Закарпатской области на Украине.

«Мой папа тоже воевал на Дону, но, слава Всевышнему, вернулся целым и невредимым», — поделилась радостью Анна Цинк.

«А мой дед погиб, о чем мне очень жаль. Пал за венгерскую нацию. Увы, наши войска были для Гитлера разменной монетой», — констатировал Карой Надь.

Ласло Клинда из Будапешта попытался объяснить мотивацию венгров в войне на Восточном фронте:

«Пока могли, мы не вступали в боевые действия. Однако от нас требовали решительных мер. И если бы мы не подчинились, они бы атаковали Венгрию. Наша маленькая страна оказалась между двумя враждующими мирами.

Все соседние страны рано или поздно были втянуты в войну на стороне одного из лагерей, однако стыдно сегодня всем почему-то только за нас».

Еще один пользователь, скрывшийся за вымышленным ником, привел «более реалистичные», по его словам, данные о потерях Венгрии на юге РСФСР: 42 тыс. убитых, 28 тыс. раненых, 26 тыс. захваченными в плен.

Венгрия восстановила свою независимость осенью 1918 года в результате распада Австро-Венгерской империи из-за неудач в Первой мировой войне. Попытка установить в стране советскую власть поначалу ознаменовалась провалом. Режим красных, фактическим лидером которого являлся известный большевик Бела Кун, реально контролировал чуть менее четверти заявленной территории и просуществовал лишь 133 дня, подвергшись ликвидации в начале августа 1919 года.

С 1920-го в Венгрии было провозглашено королевство, однако реальная власть сосредоточилась в руках регента, бывшего адмирала австро-венгерского флота Миклоша Хорти, считавшего Россию в любом ее виде высшей угрозой для своей державы.

«Наиболее реальную опасность, безусловно, представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая», — отмечал правитель Венгрии.

При Хорти в стране установился авторитарный режим с акцентом на консервативные традиции. Он сблизился с Гитлером и с началом Второй мировой войны выступил на стороне держав «оси». В апреле 1941 года венгерские войска участвовали во вторжении в соседнюю Югославию. А 27 июня Венгрия объявила войну СССР.

200-тысячная 2-я венгерская армия под командованием Густава Яни, о которой, судя по всему, идет речь в сообщении правительства Венгрии, понесла колоссальные потери в Сталинградской битве, стоившие генералу должности и по сути военной карьеры.

С 13 по 27 января 1943 года на южном участке советско-германского фронта проходила Острогожско-Россошанская наступательная операция, в которой силы Воронежского фронта под командованием Филиппа Голикова разгромили 2-ю венгерскую армию, альпийские дивизии 8-й итальянской армии и 24-й немецкий танковый корпус.

О степени ожесточенности боевых группировок свидетельствует неофициальное название этой операции — «Сталинград на Верхнем Дону».

Воронежский фронт состоял из 23 стрелковых дивизий средней укомплектованности по 7 тыс. человек. Преимущество советским войскам давала техника (около 900 танков) и значительно большее число направлений главных ударов.

Взломав неприятельскую оборону на 250-километровом фронте, РККА за 15 дней наступления продвинулась на глубину 60-130 км. 16-19 января венгерские дивизии были блокированы в районе Россоши и в Острогожске. В последующие дни окруженные войска подверглись методичному уничтожению. Операцию завершили ликвидация котла площадью около 150 км² у Россоши и капитуляция итальянцев. Военные историки традиционно отмечали стремительный характер проведения Острогожско-Россошанской операции.

Всего были разгромлены 15 дивизий противника, их них три полностью уничтожены. Тяжелые потери были нанесены еще шести дивизиям.

Согласно советским данным, в общей сложности в плен попали до 86 тыс. вражеских солдат и офицеров, из них 71 тыс. пришлись на венгерские и итальянские подразделения. Убитыми союзники Третьего рейха совокупно потеряли 52 тыс. военнослужащих.