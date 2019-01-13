Кандидат в президенты Украины Садовый заявил о слежке спецслужб

Кандидат в президенты Украины , мэр Львова Андрей Садовый заявил, что за ним следят спецслужбы.

"Сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит. Думал, кто? Но дали информацию, что это специальные службы", — сказал Садовый в интервью "Общественному радио".

При этом он не уточнил, откуда у него такая информация и какая именно спецслужба за ним следит.

"Хотя должны были бы сообщить, что они какое-то наблюдение за мной устанавливают. Но решили, вероятно, это сделать самостоятельно", — добавил Садовый, интервью с которым приводит сайт радио.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. ЦИК уже зарегистрировала Садового кандидатом в президенты. По данным опросов, Садовый набирает 3,4% голосов.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.