Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидат в президенты Украины Садовый заявил о слежке спецслужб 

РИА Новости + ещё 3 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что за ним следят спецслужбы.
"Сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит. Думал, кто? Но дали информацию, что это специальные службы", — сказал Садовый в интервью "Общественному радио".
При этом он не уточнил, откуда у него такая информация и какая именно спецслужба за ним следит.
"Хотя должны были бы сообщить, что они какое-то наблюдение за мной устанавливают. Но решили, вероятно, это сделать самостоятельно", — добавил Садовый, интервью с которым приводит сайт радио.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. ЦИК уже зарегистрировала Садового кандидатом в президенты. По данным опросов, Садовый набирает 3,4% голосов.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии5
В мире , Украина , Центризбирком России , Львов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В рекордном шатдауне в США увидели «руку Москвы»11
Россия поставила точку в вопросе Курил
Появились подробности избиения школьниками учительницы7
Украинская рота отказалась воевать199
«Цапок»-Беспредел порадовался за «цапка»-крабоеда10
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение