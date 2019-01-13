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Подсчитано число выданных украинцам виз в Польшу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 13 часов назад
Фото: РИА Новости
За прошлый год польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 876 тыс. 64 визы, свидетельствуют данные министерства иностранных дел Польши.
Наибольшее число виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове — почти 278 тыс. (31,7%). В Луцке было выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове — более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице — почти 130 тыс. виз (14,8%), сообщает «Укринформ».
Меньше всего выдано виз в Киеве — более 87 тыс. (почти 10%) и в Одессе — свыше 57 тыс. (более 6,5%).
В сравнении с 2017 годом число виз, выданных украинцам в польских консульских учреждениях, уменьшилось примерно на 240 тыс. Украинское издание уточняет, что это связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе в Польшу.
Ранее польские власти сообщали, что в республике работают 2 млн украинцев.
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В мире , Украина , ЕС , Укринформ , Луцк , Львов , Польша
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