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«Независимые греки» покидают кабмин 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
"Независимые греки" выходят из состава греческого правительства, сообщил лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос.
Камменос провел встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, на ней обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом изменений в конституции. Поправки предусматривают смену названия соседней страны на Северную Македонию.
"Независимые греки" категорически против использования слова "Македония" в данном случае. И Камменос отказался от своего кресла, поблагодарив Ципраса за годы сотрудничества, передает ТАСС.
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В мире , Европа , Алексис Ципрас , ИТАР-ТАСС , Греция
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