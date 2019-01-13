Могила Долгорукого отойдет Варфоломею: Киев раздает храмы

Киев отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко передаст Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове, в котором находится могила основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. Передача храма была одним из условий предоставления автокефалии «новой церкви». Ранее на Украине Порошенко призвали одновременно с выборами главы государства провести опрос населения о переходе их церквей в новообразованную ПЦУ.

Президент Украины Петр Порошенко передаст Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове, в котором находится могила основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.

В субботу 12 января украинский лидер и глава «новой церкви» Епифаний посетили данный храм. Передача храма Спаса на Берестове была одним из условий предоставления автокефалии «новой церкви». В октябре 2018 года в храме побывали экзархи Константинопольского патриархата, передает ФАН.

В храме уже 18 лет ведутся реставрационные работы, и в настоящее время он не используется для церковной службы. Спас на Берестове был возведен в XI веке и является одним из древнейших храмов на Украине.

Тремя днями ранее Петра Порошенко призвали одновременно с выборами главы государства провести опрос населения о переходе их церквей в новообразованную Православную церковь Украины (ПЦУ), передают местные СМИ со ссылкой на электронную петицию.

«Во избежание любых противоречий в вопросе мнения общины по принадлежности их церквей и перехода к ПЦУ. Предлагаю организовать и провести опрос населения, одновременно с президентскими выборами, по их отношению к переходу к автокефальной церкви», — говорится в тексте петиции.

За день до этого все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали томос о предоставлении автокефалии новой «церкви» Украины, передает НСН.

«Отныне документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется на Украину», — отметили в сообщении патриархата.

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов заявил, что этот документ «бессмысленный».

По его словам, с таким же успехом Варфоломей и члены Синода могли бы подписать «все что угодно».

За два дня до этого проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега назвал крайне негативным моментом положения томоса об автокефалии украинской церкви запрет создавать свои структуры за пределами страны.

По его словам, все имеющиеся приходы «новой церкви» Украины за пределами страны перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Специалист подчеркнул, что в томосе для «новой украинской церкви» четко указано, что ее юрисдикция ограничена территорией Украины.

Эксперты в целом указывают, что формирование на Украине независимой от Московского патриархата церкви, которому активно помогал официальный Киев, может привести к серьезному кризису мирового православия, которое исповедуют более 220 млн человек.

В начале нынешнего года администрация президента Украины Петра Порошенко поручила руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам Украинской православной церкви.

Об этом писали украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к экс-замглавы АП Ростиславу Павленко. Отмечалось, что в связи с деликатностью вопроса, все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс. Также с 26 декабря в Департаменте по делам религий и национальностей проводятся инструктажи уполномоченных в областях организации статистики переходов в ПЦУ (связано с поездками президента и премьера).

Порошенко подписал договор с патриархом Варфоломеем о передаче в подчинение Константинополю монастыря Преображения в Межигорье под Киевом.

Всего в список включены следующие объекты: Киево-Братский Богоявленский монастырь, Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь (Киев, УПЦ), Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (Киев), храм Успения Пресвятой Богородицы (Львов, под юрисдикцией Украинской автокефальной православной церкви), Манявский Кресто-Воздвиженский мужской монастырь (Ивано-Франсковская область, Киевский патриархат).

Переданы также будут Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь (Ровенская область, УПЦ), Спасо-Преображенский монастырь (Черниговская область, УПЦ), Молченский Рождество-Богородицкий женский монастырь (Сумская область, УПЦ), мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Глинской пустыни (Сумская область, УПЦ), Кресто-Воздвиженский женский монастырь (Полтава, УПЦ) и Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь (Одесса, УПЦ).