Житель Парижа пропал без вести после взрыва в пекарне

Командир пожарной охраны Парижа Эрик Мулен заявил, что после взрыва в пекарне на улице Тревиз пропал один человек. В беседе с радиостанцией France Info он уточнил, что мужчина жил в здании, где произошел взрыв.

К поискам пропавшего без вести мужчины подключилась полиция французской столицы.

Взрыв в пекарне произошел в минувшую субботу, 12 января. Жертвами стали двое пожарных и гражданка Испании. Взрывная волна разбила стекла и витрины в соседних домах. Также пострадали припаркованные на улице автомобили.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. Но специалисты еще продолжают работать для установления источника взрыва.

Пожарные останутся около здания еще на двое суток, так как есть подозрение, что оно может разрушиться.