Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Парижа пропал без вести после взрыва в пекарне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Командир пожарной охраны Парижа Эрик Мулен заявил, что после взрыва в пекарне на улице Тревиз пропал один человек. В беседе с радиостанцией France Info он уточнил, что мужчина жил в здании, где произошел взрыв.
К поискам пропавшего без вести мужчины подключилась полиция французской столицы.
Взрыв в пекарне произошел в минувшую субботу, 12 января. Жертвами стали двое пожарных и гражданка Испании. Взрывная волна разбила стекла и витрины в соседних домах. Также пострадали припаркованные на улице автомобили.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. Но специалисты еще продолжают работать для установления источника взрыва.
Пожарные останутся около здания еще на двое суток, так как есть подозрение, что оно может разрушиться.
360tv.ru: последние новости
Меркель предупредила Европу о возможной катастрофе из‐за национализма Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию» В США назвали сотрудничество России и Китая «американским кошмаром»
В мире , Европа , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никто не способен остановить Украину»1
В Белоруссии захотели отказаться от российского ТВ65
Встреча с Путиным: что утаил Трамп157
Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше65
Нетаньяху признался в ударах по Сирии149
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
02:54
Могила Долгорукого отойдет Варфоломею: Киев раздает храмы
В мире Статьи
00:49
«Никто не способен остановить Украину»
Украина В мире
04:24
Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше
Украина В мире
01:59
Нетаньяху признался в ударах по Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
Шоу-бизнес
02:33
Кошмар для Америки: в США описали союз России и Китая
В мире Статьи
04:24
Порошенко расплатился целым храмом за томос
Украина В мире
00:45
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение
Общество
01:09
Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение