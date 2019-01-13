Трамп заявил, что не скрывает деталей своих бесед с Путиным

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

"Я ничего не скрываю. Washington Post — это лоббисты (компании) Amazon", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что с лидерами всех стран проводит переговоры один на один без делегаций, однако "никто не говорит об этом".

"Нет никакого сговора (с Россией — ред.). Это трата времени", — добавил Трамп.

Как пишет Washington Post, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал занимавший на тот момент поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон . Тогда после встречи Трамп забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать то, что было сказано, с членами администрации.

Некоторые сторонники Трампа заявили, что президент считает, что присутствие подчиненных ухудшает его способность наладить взаимопонимание с Путиным. Они также считают, что стремление Трампа к секретности может быть продиктовано "неловкими утечками", произошедшими в начале его президентства, пишет газета.

Издание отмечает, что остается неясным, забирал ли Трамп записи переводчиков в других случаях, однако, по словам чиновников, им не удалось получить "достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки". Тогда, в отличие от встречи в Гамбурге, Трамп не позволил представителям администрации присутствовать во время переговоров.

Кроме того, Трамп провел личные беседы с Путиным на встречах мировых лидеров без присутствия советников. В частности, он говорил с Путиным на банкете в Гамбурге в 2017 году в присутствии только переводчика президента РФ.