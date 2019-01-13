Американские СМИ предупредили о «кошмаре», готовящемся Россией и Китаем

Укрепление сотрудничества между Китаем Россией представляет наибольшую угрозу для США , а российско-китайская "антанта" стала бы настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.

Эксперты утверждают, что Вашингтон допускает грубейшую ошибку, недооценивая все более тесное сотрудничество Москвы и Пекина. Отмечается также, что Соединенные Штаты утратили некогда выгодную позицию времен второй половины холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между самими Москвой и Пекином.

Тем не менее, аналитики подчеркивают, что несмотря на достаточно хорошие отношения между Россией и Китаем, на данный момент речи об официальном альянсе между двумя странами не идет. Эксперты считают, что Пекин еще опасается, что союз с Москвой может сильно ослабить экономическое сотрудничество с Вашингтоном. С другой стороны, Китай настроен крайне положительно на углубление экономического сотрудничества с Россией в целом, но он не будет принимать меры для защиты Москвы от давления Запада — например, полностью перейти на финансовые транзакции в национальных валютах.

Издание вспоминает слова посла Китая в США Цуй Тянькая, который заявил, что на фотографии с улыбающимися и пожимающими руки Владимиром Путиным Си Цзиньпином не хватает улыбающегося лица Дональда Трампа . Дипломат отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами, чтобы ускорить создание многополярного мира, нежели чем постоянно находиться с Москвой в биполярном конфликте с Вашингтоном.

Отмечается, что американские аналитики достаточно долго со скептицизмом рассматривали возможность глубокого сотрудничества России и Китая. Однако США неосознанно предпринимали шаги, которые лишь сближали Москву и Пекин. И как ответить на такое сближение сейчас для Вашингтона является "сложнейшим вопросом", пишет издание.