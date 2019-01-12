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Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая 

News.ru 4 часа назад
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила, что означает согласие на секс, а также пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования.
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По словам Супрун, вокруг изменений в УК за один день возникло много мифов и простое понятие «согласие на секс» вызвало опасения о массовых надуманных обвинениях в насилии.
«Сексуальным насилием будет считаться совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего… Вы ведь не будете заставлять пить чай человека, который его не хочет», — написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она также опубликовала видео — «о важности согласия на секс» — пример с чаем, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы.
Как сообщал News.ru, с 11 января 2018 года мужчины и женщины, состоящие в браке, могут пожаловаться друг на друга в случае, если интимные отношения между ними произошли без предварительного согласия одного из супругов. Однако, что именно можно считать согласием, закон не трактует.
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В мире , Видео , Украина
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