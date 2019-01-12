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Экс-министр США Джулиан Кастро заявил о решении баллотироваться в президенты страны 

ТАСС + ещё 6 9 часов назад
Фото: AP Photo/Eric Gay
Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас), демократ Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, заявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Его выступление транслировали в субботу центральные телеканалы.
"Я претендую на пост президента, поскольку пришло время для новых лидеров, для новой энергии, для того, чтобы гарантировать, что возможности, которые были у меня, будут доступны для всех американцев", — сказал Кастро.
По данным СМИ, в ближайшие дни он намерен выступить в Пуэрто-Рико. Кастро входит в число наиболее известных в США политиков-демократов латиноамериканского происхождения. Его бабушка приехала в США из Мексики.
Кастро является братом члена Палаты представителей Конгресса США — демократа Хоакина Кастро (от штата Техас). Этот конгрессмен выступал за введение запрета для американцев на какую-либо работу с государственным долгом РФ. Во время президентской гонки 2016 года Джулиан Кастро считался одним из тех политиков, которых кандидат в президенты от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон может выбрать в качестве претендента на должность вице-президента. Клинтон в конечном счете выбрала "напарником" сенатора Тима Кейна. На выборах она проиграла Дональду Трампу.
Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью— Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд.
Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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В мире , Тим Кейн , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , Конгресс США , Администрация США , США
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