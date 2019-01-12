Экс-министр США Джулиан Кастро заявил о решении баллотироваться в президенты страны

Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас), демократ Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы , заявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Его выступление транслировали в субботу центральные телеканалы.

"Я претендую на пост президента, поскольку пришло время для новых лидеров, для новой энергии, для того, чтобы гарантировать, что возможности, которые были у меня, будут доступны для всех американцев", — сказал Кастро.

По данным СМИ, в ближайшие дни он намерен выступить в Пуэрто-Рико . Кастро входит в число наиболее известных в США политиков-демократов латиноамериканского происхождения. Его бабушка приехала в США из Мексики.

Кастро является братом члена Палаты представителей Конгресса США — демократа Хоакина Кастро (от штата Техас). Этот конгрессмен выступал за введение запрета для американцев на какую-либо работу с государственным долгом РФ. Во время президентской гонки 2016 года Джулиан Кастро считался одним из тех политиков, которых кандидат в президенты от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон может выбрать в качестве претендента на должность вице-президента. Клинтон в конечном счете выбрала "напарником" сенатора Тима Кейна . На выборах она проиграла Дональду Трампу

Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса , соперничавшего с Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью— Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.