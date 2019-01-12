CM: на просьбу США отказаться от С-400 Турция ответила «средним пальцем»

Анкара проигнорировала требования Вашингтона отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Contra Magazin. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что «сделка уже заключена» и его страна не собирается от неё отказываться. Также он призвал американцев впредь не вмешиваться в российско-турецкие отношения.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал советника главы Вашингтона по нацбезопасности Джона Болтона за то, что тот «саботирует» планы Дональда Трампа по выводу войск из Сирии, пишет Contra Magazin. Это вызвало очередной разлад в отношениях Анкары и Вашингтона, а теперь турецкие власти «снова показали американцам средний палец», пишет автор статьи Марко Майер.

Несмотря на требования американцев, в Турции заявили, что не изменят своих планов по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу напомнил, что «сделка уже заключена», подчеркнул, что его страна не собирается от неё отказываться, и призвал американцев не вмешиваться в российско-турецкие отношения. Чуть ранее Эрдоган лично заявил, что Турции «ни от кого не нужно никаких разрешений», чтобы купить С-400, напоминает издание.

Чавушоглу также добавил, что его страна готова договариваться с США о закупке систем Patriot. Ранее двум государствам уже удалось согласовать поставки Анкаре 80 ракет Patriot и 60 ракет-перехватчиков PAC-3, отмечает издание.