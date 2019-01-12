Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CM: на просьбу США отказаться от С-400 Турция ответила «средним пальцем» 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
Анкара проигнорировала требования Вашингтона отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Contra Magazin. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что «сделка уже заключена» и его страна не собирается от неё отказываться. Также он призвал американцев впредь не вмешиваться в российско-турецкие отношения.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал советника главы Вашингтона по нацбезопасности Джона Болтона за то, что тот «саботирует» планы Дональда Трампа по выводу войск из Сирии, пишет Contra Magazin. Это вызвало очередной разлад в отношениях Анкары и Вашингтона, а теперь турецкие власти «снова показали американцам средний палец», пишет автор статьи Марко Майер.
СМИ узнали о «последней попытке» США заблокировать поставки С-400 в Турцию
Несмотря на требования американцев, в Турции заявили, что не изменят своих планов по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу напомнил, что «сделка уже заключена», подчеркнул, что его страна не собирается от неё отказываться, и призвал американцев не вмешиваться в российско-турецкие отношения. Чуть ранее Эрдоган лично заявил, что Турции «ни от кого не нужно никаких разрешений», чтобы купить С-400, напоминает издание.
Чавушоглу также добавил, что его страна готова договариваться с США о закупке систем Patriot. Ранее двум государствам уже удалось согласовать поставки Анкаре 80 ракет Patriot и 60 ракет-перехватчиков PAC-3, отмечает издание.
RT на русском: последние новости
Трамп ожидает, что Россия и США однажды смогут наладить отношения Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника компании Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
Комментарии
В мире , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на идею Киева отменить право вето в ООН487
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»101
Венгры попросили Запад не трогать Россию381
Познер назвал причину русофобии на Западе672
Опубликовано видео заявления владимирской чиновницы32
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение