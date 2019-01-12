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Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника компании 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei уволила сотрудника корпорации, задержанного польскими властями по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает South Morning China со ссылкой на заявление компании.
Как отмечается, решение об увольнение было принято в связи с тем, что ситуация вокруг задержания может негативно повлиять на имидж Huawei.
Ранее стало известно о задержании в Польше граждана Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.
Отмечалось, что задержанный является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.
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