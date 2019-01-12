Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму

Зеленский вместе с полицией штурмует офис в центре Киева

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский вместе с группой силовиков штурмовал офис, принадлежащий по документам его жене. Сообщается, что помещение заняли представители компании, которая обладает первоочередным правом покупки офиса. В результате задержаны шесть сотрудников офиса. Компания намерена подавать заявление в суд.

Известный украинский шоумен и кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах главы государства Владимир Зеленский 11 января вместе с группой силовиков ворвался в офис в центре Киева.

Суть конфликта, по сообщениям украинских СМИ, заключается в том, что по документам офис принадлежит жене шоумена. По всей видимости, ранее помещение заняли представители некой компании, обладающей первоочередным правом покупки офиса.

«Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют», — приводит украинское издание «Вести» слова очевидца событий, который представился защитником офиса.

Сообщается, что из офиса на улице Большой Васильковской вывели шесть человек и поместили их в автобус силовиков.

«К нам в офис [около 10 утра — «Газета.Ru»] пришли юристы от Владимира Зеленского с полицией и заявили, что мы должны покинуть помещение, поскольку мы якобы незаконно его арендуем. Наши юристы предложили это все решить правовым путем. В результате вся эта волокита продолжалась целый день, а уже вечером приехали спецназовцы, которые затолкали шестерых наших сотрудников в автозак, и поехали в Печерское управление полиции», — рассказал изданию сотрудник офиса.

Зеленский, вероятно, решил не дожидаться решения суда, заключил договор с нацполицией, договор аренды и, вырезав замки, заехал в помещение, сказал собеседник «Вестей».

Представители компании, арендующей офис, сообщили, что уже написали заявления в полицию и прокуратуру , а 14 января обратятся в суд.

Украинский продюсер, писатель, основатель двух медийных компаний и автор нескольких популярных сериалов Сергей Шефир объяснил украинскому каналу «24», что он вместе с супругой Зеленского приобрел офис примерно два года назад.

«Этот офис принадлежит частным лицам и никакого отношения к Владимиру Зеленскому и его партии не имеет. Он по закону принадлежит нам. Мы им не пользовались, потому что нас не пускали люди спортивной внешности. Мы не стали с ними воевать. Поэтому мы решили передать его в аренду Нацполиции. Теперь там законно расположится Нацполиция на правах аренды», — сообщил Шефир.

По его словам, офис у них хотят забрать люди, находящиеся за рубежом.

На данный момент Зеленский обсуждаем и без этой скандальной истории: он решил баллотироваться в президенты Украины. О своем решении он сообщил прямо в новогоднюю ночь. Его обращение транслировал телеканал «1+1» во время передачи «Вечерний квартал». Из-за этого даже пришлось передвинуть новогоднее поздравление действующего украинского лидера Петра Порошенко . Выступление комика появилось на телевизионных экранах за пару минут до 00.00 по киевскому времени (01.00 мск).

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю — да», — заявил он и поздравил украинцев с Новым годом. Зеленский выразил надежду на лучшее будущее страны.

Онлайн-трансляцию поздравления Петра Порошенко канал запустил только после этого. Она завершилась уже в 2019 году. Кстати, Порошенко о президентских амбициях в своем поздравлении умолчал.

И пока он несколько отстает от Зеленского в предвыборной гонке. По результатам социологического опроса «Рейтинг», который проводился с 16 ноября по 10 декабря, Порошенко сейчас находится на третьем месте среди кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать порядка 11% граждан Украины.

Зеленский же, по мнению украинских избирателей, достоин серебряной медали — его поддерживают 13,4% украинцев.

Украинские СМИ сообщали об участии Зеленского в президентских выборах задолго до того, как он объявил об этом официально.

«Зеленский идет на выборы, однако до последнего будет тянуть с заявлением про официальный старт. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб», — сообщил изданию «Страна» источник из близкого окружения бизнесмена Игоря Коломойского, владеющего телеканалом «1+1», на котором уже многие годы выступают Зеленский и его команда из «Квартала 95».

В издании также уточнили, что руководителем штаба назначили Игоря Баканова, который к тому же является формальным главой созданной еще в прошлом году партии «Слуга народа». Баканов еще с 2013 года вместе с Зеленским и его супругой Еленой фактически управляет предприятием ООО «Квартал 95».