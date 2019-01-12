Косово готовит запрет на въезд сербского автотранспорта

Заместитель министра внутренних дел непризнанного Косово Изми Зека заявил в субботу, что после введения 100 процентных пошлин на продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины Приштина готовит меры по оказанию дополнительного давления на Белград. В этот раз, судя по словам высокопоставленного чиновника, запретительные санкции коснутся всего автотранспорта, зарегистрированного в Сербии.

"Я категоричен в этом вопросе, чтобы в данный момент, помимо пошлин, принять меры в отношении машин. Мы уже подготовили соответствующую документацию для запрета передвижения автотранспорта из Сербии по территории Косово", — цитирует слова Изми Зеки издание Nezavisne novine.

Между тем премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай открыто называет Сербию мини-Россией, настойчиво призывая Белград действовать по американским и европейским стандартами, и как можно скорее признать независимость Приштины. Взамен политик обещает отменить ранее введенные пошлины на сербскую продукцию.

"Если Сербия не изменится, пошлины останутся навсегда, — угрожающе заявляет Харадинай. — Если Сербия хочет договориться о взаимном признании и работать в соответствии с европейскими и американскими стандартами на Балканах, мы отменим пошлины сегодня же. Сербия — это мини-Россия на Балканах".

Между тем косовские лидеры и не скрывают, что являются проводниками американской политики в регионе. Так, глава Косово Хашим Тачи указывает, что договор с Сербией будет достигнут уже в первые месяцы 2019 года. При этом политик приветствует возможность посреднической роли Вашингтона, подчеркивая при этом, что "где бы ни участвовали США, Косово всегда только выигрывало".

"И в этом случае США поддерживают Косово, как и обязывающий договор с Сербией…Нет причин для того, чтобы мы не слушали советы США, поскольку мы самый проамериканский народ в мире", — сообщает Тачи.

При этом немаловажным является и тот факт, что Рамуш Харадинай и Хашим Тачи заняли высшие должности в Косово лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что политики ранее руководили албанскими мафиозными кланами, специализировавшимися на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. Очевидно, что западники были крайне заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков, которые бы помогали им влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.