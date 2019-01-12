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Сирия пожаловалась в ООН на агрессию Израиля 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дамаск требует от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по окрестностям сирийской столицы, нацеленные на «продление кризиса и поощрение уцелевших банд террористов», передает SANA выдержки из послания МИДа Сирии.
В послании МИД Сирии отмечается, что «агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военной прикрытия со стороны администрации США», передает ТАСС.
Ранее в командовании ВС Сирии сообщали, что израильская авиация атаковала окрестности Дамаска из пограничного с Ливаном района. Сообщалось, что большинство воздушных целей противника было поражено, только одна из ракет попала в складское помещение в районе международного аэропорта Дамаска.
В декабре Россия обвинила Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, а также в создании прямой угрозы пассажирским самолетам.
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В мире , Ближний Восток , МИД , Совбез ООН , ООН , Администрация США , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Израиль , Сирия
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