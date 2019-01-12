Сирия пожаловалась в ООН на агрессию Израиля

В послании МИД Сирии отмечается, что «агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военной прикрытия со стороны администрации США », передает ТАСС

Ранее в командовании ВС Сирии сообщали, что израильская авиация атаковала окрестности Дамаска из пограничного с Ливаном района. Сообщалось, что большинство воздушных целей противника было поражено, только одна из ракет попала в складское помещение в районе международного аэропорта Дамаска.

В декабре Россия обвинила Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, а также в создании прямой угрозы пассажирским самолетам.