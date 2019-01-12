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Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже 

News.ru 24 минуты назад
Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Французская полиция начала разгонять участников акции «жёлтых жилетов», протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранители распылили слезоточивый газ.
Перед этим группа агрессивно настроенных манифестантов попыталась пробиться через кордон, который один из десяти, отходящих от площади проспектов, сообщает ТАСС.
Правоохранители уже арестовали более 40 участников акции. У них было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе, писал News.ru  Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
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В мире , Европа , ИТАР-ТАСС
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