Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть

Парижское здание, где произошел взрыв в пекарне, может обрушиться

Парижские пожарные не исключают обрушения здания, в котором накануне произошел взрыв, кроме того, опасения вызывает и состояние зданий, расположенных поблизости, ближайшие двое суток здесь будут дежурить спасатели, сообщает BMFTV.

Начальник пожарной охраны Парижа Эрик Мулен заявил, что здания вокруг пекарни «действительно пострадали».

«Некоторые здания могут обрушиться в любое время. У нас есть сомнения по поводу устойчивости некоторых зданий», — сказал он.

Взрыв произошел в булочной-пекарне на улице Тревизо в 9 округе Парижа накануне около 9 часов.

По данным полиции, погибли три человека: двое пожарных и испанский турист. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 37 получили легкие ранения.

Основная версия властей — взрыв произошел в результате утечки бытового газа. В здании начался пожар. Жильцов эвакуировали спасатели, заявив, что существует угроза обрушения.

Президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования семья и друзьям погибших.