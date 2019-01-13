Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть

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Парижское здание, где произошел взрыв в пекарне, может обрушиться 

Рамблер + ещё 32 41 минуту назад
Парижские пожарные не исключают обрушения здания, в котором накануне произошел взрыв, кроме того, опасения вызывает и состояние зданий, расположенных поблизости, ближайшие двое суток здесь будут дежурить спасатели, сообщает BMFTV.
Начальник пожарной охраны Парижа Эрик Мулен заявил, что здания вокруг пекарни «действительно пострадали».
«Некоторые здания могут обрушиться в любое время. У нас есть сомнения по поводу устойчивости некоторых зданий», — сказал он.
Взрыв произошел в булочной-пекарне на улице Тревизо в 9 округе Парижа накануне около 9 часов.
По данным полиции, погибли три человека: двое пожарных и испанский турист. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 37 получили легкие ранения.
Основная версия властей — взрыв произошел в результате утечки бытового газа. В здании начался пожар. Жильцов эвакуировали спасатели, заявив, что существует угроза обрушения.
Президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования семья и друзьям погибших.
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В мире , Видео , Происшествия
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