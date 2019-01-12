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В благотворительности Порошенко увидели политическое лукавство 

Lenta.ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: РИА Новости
То, что президент Украины Петро Порошенко перечислил свой годовой заработок на благотворительность, напоминает акт политического лукавства. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает RT.
По его словам, за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче. Это, по мнению Морозова, говорит о том, что коррупционная составляющая в его деятельности была существенной.
«Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — отметил депутат.
Морозов также добавил, что избирателей на Украине сейчас больше интересуют собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты.
Петр Порошенко заработал за 2018 год на посту главы государства 270,5 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов). Всю сумму украинский лидер перечислил на благотворительность.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам
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