В благотворительности Порошенко увидели политическое лукавство

По его словам, за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче. Это, по мнению Морозова, говорит о том, что коррупционная составляющая в его деятельности была существенной.

«Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — отметил депутат.

Морозов также добавил, что избирателей на Украине сейчас больше интересуют собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты.