Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon

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Самому богатому человеку Земли исполняется 55 лет 

Газета.Ru 2 часа назад
Главе Amazon Джеффу Безосу исполняется 55 лет. За это время он сумел не только достичь звания богатейшего человека в современной истории, но и стать участником нескольких громких и неприглядных скандалов. «Газета.Ru» вспомнила случаи, когда Безос попадал в заголовки прессы по бесславным поводам.
В январе стало известно о разводе Джеффа Безоса и его супруги Маккензи, которые «решили расстаться друзьями» спустя 25 лет совместной жизни. Несмотря на дружелюбный тон их «прощального» совместного заявления, общественность заподозрила, что в их разрыве явно не так все просто, и, как это часто бывает, не ошиблась.
Как выяснилось, у Безоса появилась любовница — жена его друга, голливудского агента Патрика Уайтселла, 49-летняя Лора Санчез.
Влюбленные были замечены в различных ресторанах и отелях в пяти штатах страны. Согласно расследованию National Enquirer, Маккензи Безос и Патрик Уайтселл узнали о том, что им изменяют, осенью 2018 года.
Изданию также удалось узнать содержание нескольких сообщений, которые Безос направлял своей любовнице.
«Я хочу вдыхать тебя… Хочу держать крепко в объятиях… Хочу поцеловать твои губы. Я люблю тебя», — говорится в одном из них. Другие SMS несут в себе куда более откровенные сексуальные послания и даже включают в себя непристойные фотографии миллиардера.
Этот скандал является одним из самых противоречивых за всю карьеру ритейл-магната Безоса. Кроме того, что он изменял жене с супругой другого человека и его личная жизнь стала достоянием общественности, главу Amazon также ожидает долгий бракоразводный процесс, в ходе которого предстоит поделить его многомиллиардное состояние, обеспечившее ему статус самого богатого человека Земли.
Грандиозный скандал, связанный с массовыми сексуальными домогательствами со стороны голливудского продюссера Харви Вайнштейна, не обошел стороной и Джеффа Безоса. Актриса Роуз МакГоун, которая одной из первых заявила о приставаниях Вайштейна, обратилась к Безосу через твиттер с просьбой перестать финансировать «насильников, педофилов и домогателей».
«Я люблю Amazon, но Голливуд гниет изнутри», — заключила актриса. Речь идет о сфере производства сериалов и кино, которую сейчас активно осваивают многие ведущие компании Кремниевой долины, в том числе и Amazon.
Кроме того, МакГоун заявила: она пыталась рассказать главе студии Безоса о том, что Вайнштейн ее изнасиловал, но ей не поверили «без доказательств». Когда же актриса узнала, что продюсер будет участвовать в проекте, который она продала Amazon, и попыталась отозвать сценарий, студия заявила о том, что закрыла ее шоу.
«Я умоляла главу студии поступить правильно, но меня проигнорировали. Дело было сделано. Amazon выиграл «Оскар» за грязь», — писала МакГоун. Она обвинила Джеффа Безоса в том, что он знал о преступлениях Вайнштейна, но не послушал актрису и продолжил финансировать его проекты.
В 2018 году Джефф Безос получил премию Axel Springer Award за инновации в бизнесе и социальную ответственность. В то время как миллиардер присутствовал на торжественной церемонии вручения, перед небоскребом, где проходило мероприятие, собрались несколько сотен работников Amazon, которые скандировали: «Ему должно быть стыдно!».
Дело в том, что о варварских условиях работы и низких зарплатах на складах Amazon ходят легенды.
Ситуацию обостряет тот факт, что Безос является богатейшим человеком мира, но, тем не менее, не способен позаботиться о своих сотрудниках.
Это приводит к тому, что несколько раз в год работники Amazon выходят на улицу и устраивают забастовки, протестуя против произвола менеджеров на складах — сообщается, что за каждым сотрудником следят настолько тщательно, что даже записывают его визиты в туалет, чтобы вычесть это время из рабочих часов. Кроме того, на складах поощряется доносительство на коллег, что создает максимально нездоровую рабочую обстановку.
Несмотря на то что о невыносимой работе в Amazon сообщают не только сотрудники компании, но и ряд ведущих СМИ, Джефф Безос не предпринимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию. По его словам, люди не стали бы работать на его складах, если бы все было настолько плохо.
У миллиардера свой, особенный подход к критике: «Когда тебя критикуют, посмотри в зеркало и подумай — правы ли критики. Если они правы, то меняйся. Если нет, то не меняйся». Судя по всему, Безос считает, что критики неправы.
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В мире , Видео , Статьи , Джефф Безос , Патрик Уайтселл , Роуз Макгоун , Харви Вайнштейн , Amazon , Газета.Ru
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