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Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся. Об этом в субботу, 12 января, он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Как я уже неоднократно говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — написал американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что занимает по отношению к России гораздо более жесткую позицию, чем его предшественники на посту главы государства Барак Обама, Джордж Буш или Билл Клинтон.
Ранее Трамп уже хватался своей жесткой политикой в отношении Москвы. Так, в декабре 2018 года он заявил, что является самым жестким, но справедливым по отношению к России и Китаю лидером Соединенных Штатов. В ноябре глава Белого дома похвалился, что США добились уважения России, Китая и других стран благодаря его успехам на посту президента. В октябре Трамп заявлял, что его избрание стало худшим событием для Москвы.
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В мире , Политика , США , Барак Обама , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , Москва
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