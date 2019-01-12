Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией

«Как я уже неоднократно говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо», — написал американский лидер.

Ранее Трамп уже хватался своей жесткой политикой в отношении Москвы. Так, в декабре 2018 года он заявил, что является самым жестким, но справедливым по отношению к России и Китаю лидером Соединенных Штатов. В ноябре глава Белого дома похвалился, что США добились уважения России, Китая и других стран благодаря его успехам на посту президента. В октябре Трамп заявлял, что его избрание стало худшим событием для Москвы.