Зеленский устроил штурм офиса в Киеве

Украинский шоумен и кандидат в президенты этой страны Владимир Зеленский в пятницу вместе с группой силовиков принимал участие в штурме офиса в центре Киева.

«Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют», — передает ФАН со ссылкой на украинские СМИ слова очевидца событий, назвавшегося «защитником» офиса.

Сообщается, что в районе офиса на улице Большой Васильковской задержаны пять человек, их поместили в автобус силовиков.

Как уточняют украинские СМИ, при поддержке национальной полиции Украины Зеленский захватывал офис, который, согласно документам, принадлежит его жене. Помещение, предположительно, заняли представители компании, имевшей первоочередное право покупки офиса.