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Зеленский устроил штурм офиса в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: кадр видео
Украинский шоумен и кандидат в президенты этой страны Владимир Зеленский в пятницу вместе с группой силовиков принимал участие в штурме офиса в центре Киева.
«Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют», — передает ФАН со ссылкой на украинские СМИ слова очевидца событий, назвавшегося «защитником» офиса.
Сообщается, что в районе офиса на улице Большой Васильковской задержаны пять человек, их поместили в автобус силовиков.
Как уточняют украинские СМИ, при поддержке национальной полиции Украины Зеленский захватывал офис, который, согласно документам, принадлежит его жене. Помещение, предположительно, заняли представители компании, имевшей первоочередное право покупки офиса.
В декларациях пяти кандидатов в президенты Украины обнаружили ошибки
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на предстоящих президентских выборах украинцам предстоит выбрать между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.
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Комментарии82
В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЦРУ , Деловая газета "Взгляд"
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