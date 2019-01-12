Forbes составил рейтинг самых умных стран

Журнал Forbes составил рейтинг стран с самыми умными жителями. Как сообщается на сайте издания, при составлении учитывались количество Нобелевских премий, текущий национальный IQ и достижения школьников.

Первое место, благодаря высоким показателям по всем трем пунктам получила Япония . По Нобелевским премиям и национальному IQ страна занимает шестое место и пятое место по достижениям учеников.

На втором месте расположилась Швейцария. По количеству научных премий она делит шестое место с победителем рейтинга, а вот по IQ и школьникам она получила только 11 место.

Третье и четвертое место получили Китай и США. При этом штаты доминируют по количеству премий Шведской академии, но в рейтинг национальных умственных достижений и побед школьников их вообще не включили.

Зато Китай получил 21 место по количеству полученных Нобелевских премий, но при этом по показателю текущего национального IQ Поднебесная занимает второе место, уступая Сингапуру, а по показателям успехов учеников своих школ 11 место.

Россия в общем рейтинге получила шестую строчку. По Нобелевским премиям страна заняла восьмую позицию, а по успехам школьников — шестое место.