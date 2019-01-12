Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция поможет Украине с вооружением
Турция поможет Украине с вооружением

Forbes составил рейтинг самых умных стран 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Журнал Forbes составил рейтинг стран с самыми умными жителями. Как сообщается на сайте издания, при составлении учитывались количество Нобелевских премий, текущий национальный IQ и достижения школьников.
Первое место, благодаря высоким показателям по всем трем пунктам получила Япония. По Нобелевским премиям и национальному IQ страна занимает шестое место и пятое место по достижениям учеников.
На втором месте расположилась Швейцария. По количеству научных премий она делит шестое место с победителем рейтинга, а вот по IQ и школьникам она получила только 11 место.
Третье и четвертое место получили Китай и США. При этом штаты доминируют по количеству премий Шведской академии, но в рейтинг национальных умственных достижений и побед школьников их вообще не включили.
Зато Китай получил 21 место по количеству полученных Нобелевских премий, но при этом по показателю текущего национального IQ Поднебесная занимает второе место, уступая Сингапуру, а по показателям успехов учеников своих школ 11 место.
Россия в общем рейтинге получила шестую строчку. По Нобелевским премиям страна заняла восьмую позицию, а по успехам школьников — шестое место.
360tv.ru: последние новости
Меркель предупредила Европу о возможной катастрофе из‐за национализма Количество жертв свиного гриппа в Грузии возросло до 15 человек Обломки подлодка обнаружили у берегов Франции
Комментарии45
В мире , Forbes , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция поможет Украине с вооружением15
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание547
В Крыму произошло ЧП73
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике180
Сошел с рельсов: ЧП с поездом в Иркутской области4
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
02:01
Цекало разводится с сестрой Веры Брежневой
Шоу-бизнес
01:00
«Взяла бы, да помыла»: чиновница разозлила россиян
Общество
00:53
Брат Криса Кельми высказался о его наследстве
Шоу-бизнес
00:58
В Крыму произошло ЧП
Происшествия
00:25
Появилось видео с места взрыва в Париже
Происшествия Пожары
00:48
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике
Армия Войска
01:09
На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение