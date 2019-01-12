Предъявленное россиянке Наталье Весельницкой в США обвинение в воспрепятствовании правосудию было согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, рассказала сама юрист. Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от США «четких объяснений» выдвинутых против Весельницкой обвинений.
Российский юрист Наталия Весельницкая заявила, что предъявленное ей американскими правоохранительными органами обвинение в воспрепятствовании правосудию было согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.
«У меня четкое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать. И работать против Уильяма Браудера. Я абсолютно уверена, что этот запрет — это согласованные действия офиса окружного прокурора Южного округа с Браудером и его коллегами. Поскольку они прекрасно знают, что я веду также против них дела в двух европейских странах, они там вызваны на допрос», — подчеркнула россиянка.
Она охарактеризовала происходящее как «использование механизма государственного влияния и давления на процессуального оппонента», передает RT.
«Эти действия согласованы между конкретными должностными лицами из офиса Южного округа федерального прокурора и группировкой Браудера, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в других странах против этих людей», — резюмировала юрист.
Об обвинении в отношении Весельницкой сообщала газета The New York Times. По версии следствия, россиянка, представляя сторону защиты, сотрудничала с Генпрокуратурой РФ, «сознательно препятствуя правосудию», передает ФАН.
«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора», — говорится в документах суда.
Весельницкая, известная публике в связи со встречей с руководителями предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году, сейчас обвиняется также и по другому делу. Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году.
Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.
Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский, чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.
В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн В этой связи представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от США «четких объяснений» выдвинутых против Весельницкой обвинений.
«Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы», — заявила Захарова.
Она добавила, что служебное разбирательство по делу Prevezon Holdings, в связи с которым подозревается Весельницкая, было давно завершено. По словам представителя МИД, власти США пытаются «подвести ее [Весельницкую] под свой пресловутый „закон Магнитского“ и привязать к его смерти в московском СИЗО, но использовавшиеся ими аргументы рассыпались».
Захарова отметила, что Весельницкая «показала лживый характер недостоверных утверждений мошенника-финансиста Уильяма Браудера», положенные в основу «акта Магнитского».
Ранее сам президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд-младший встречался с Весельницкой в отеле Trump Tower с целью получить компромат на Хиллари Клинтон, сообщает Североамериканское бюро НСН.
«Фейковые новости пишут, абсолютная выдумка, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию про оппонента, полностью легально и постоянно случается в политике — и это никуда дальше не пошло. Я об этом не знал!», — написал глава Белого дома в твиттере.