Связи Трампа с Москвой: ФБР начало тайное расследование

ФБР тайно начало расследование связей Дональда Трампа Россией в 2017 году. Главная домашняя спецслужба США находится в сложных отношениях с президентом. Сам Трамп неоднократно критиковал действия спецслужб, считая, что они являются частью «глубинного государства».

По данным издания, подозрения в отношении Трампа появились еще во время его президентской компании в 2016 году. Однако на тот момент ФБР решило отложить расследование, поскольку было неясно, как приступить к проверке такой чувствительности и масштаба. Увольнение Коми послужило толчком к расследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже прокомментировала публикацию The New York Times, назвав ее «абсурдом».

«В отличие от президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле был жесток с Россией», — сказала пресс-секретарь.

Сообщение о расследовании появилось в момент, когда Министерство юстиции , которому подчиняется ФБР, находится в состоянии перехода от одного руководителя к другому.

После ухода со своего поста главы Минюста Джеффа Сешенса ведомство в статусе исполняющего обязанности возглавляет его заместитель Мэттью Уитакер. Сенатские слушания по кандидатуре нового главы ведомства назначены на 15 января.

Стоит отметить, что у Трампа были серьезные трения с возглавлявшим ФБР в начале его срока Джеймсом Коми. По его словам, Трамп требовал от него «лояльности» на службе. При этом Коми уверял Трампа, что расследование против него не ведется. Сам Трамп всегда питал негативное отношение к спецслужбам.

Негативно высказываясь в адрес спецслужб, он неоднократно использовал термин «глубинное государство» (derin devlet). Эта фраза пришла в английский язык из турецкого, где термин использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Такое отношение продиктовано тем, что Трамп никогда не соприкасался с деятельностью разведывательного сообщества.

Как напоминают профессионалы разведслужб, Трамп был всегда далек от этого, он никогда не работал в конгрессе, где мог присутствовать на слушаниях комитета по разведке, и в первый раз познакомился с информацией разведслужб, лишь когда уже стал президентом США.

Однако не только это способствует неприязни президента к спецслужбам. Влияние оказывает и то, что агенты ФБР открыто демонстрировали свое негативное отношение к действующему президенту.

Один из таких случаев был зафиксирован в переписке между двумя агентами ФБР Питером Стржоком и Лизой Пейдж, в которой они выражали свое отвращение к президенту Трампу.

В переписке Стржок называл Трампа «идиотом», «отвратительным», «катастрофой» и «угрозой».

В одном из сообщений, отправленных за четыре дня до выборов, Пейдж сказала Стржоку, что «американские президентские выборы, и, следовательно, состояние мира, фактически висит на волоске».

Стржок, работавший в ФБР в течение 22 лет, помогал вести расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года и расследование по делу об использовании частного сервера электронной почты Хиллари Клинтон , когда она была государственным секретарем.

В августе он был уволен из ФБР. Издание Wall Street Journal писало, что увольнение агента подставило под сомнение два политически важных расследования, а также стало причиной нападок президента США Трампа на Министерство юстиции.

Впрочем, Трамп подвергается критике не только со стороны отдельных агентов, но и всего разведывательного сообщества.

Причина тому — его заявление на саммите с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года. Речь шла о «российском вмешательстве» в американские выборы. Тогда президент США сказал: Путин вновь уверил его в том, что вмешательства не было. И это вызвало настоящую бурю.

Эти слова американская пресса интерпретировала так, будто глава Белого дома больше доверяет президенту Путину, чем своим собственным разведслужбам.

Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои слова: «Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]… И не было никакого сговора [с Россией]», — заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в выводах американской разведки и что он им «доверяет».