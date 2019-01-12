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На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД 

Вести.Ru + ещё 15 3 часа назад
На место взрыва, который прогремел утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа, прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Там же находится мэр города Анн Идальго.
Как сообщил Кастанер, в булочной, где и произошел взрыв газа, а также вокруг нее работают 200 сотрудников пожарной службы и сотни полицейских. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет, предназначенный для использования в чрезвычайных обстоятельствах, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Взрыв прогремел около 9 утра (11 часов по Москве) в булочной на парижской улице Тревиз на правом берегу Сены. По информации французских СМИ, тяжелые травмы получили четыре человека — все они пожарные. Они госпитализированы. Сообщается, то пожарная машина настояла у здания еще до того, как там произошел взрыв. По предварительным данным, пожарных вызвали местные жители из-за сильного запаха газа. В здании начался пожар, в соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждения получили несколько автомобилей.
Полиция попросила не ездить в район, где произошел взрыв, а также предоставить доступ машинам спасательных служб. Очевидцы сняли момент взрыва на видео.
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В мире , Видео , Европа , Происшествия , МВД , РИА Новости , Франция
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