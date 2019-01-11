«Нас будут пробовать на зуб»: Лукашенко готовится к борьбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил сограждан, что в ближайшие два года страна подвергнется давлению и проверке того, насколько сильна ее независимость. При этом, лидер выразил уверенность, что белорусский народ сможет «дать достойный ответ». Несколькими часами ранее стало известно, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.

В ближайшие два года Белоруссия подвергнется давлению и проверке того, насколько сильна ее независимость, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», — спрогнозировал он, добавив, что Белоруссию будут проверять на предмет того, достойна ли страна независимости, которой обладает.

В этой связи национальный лидер призвал граждан своей страны «быть готовыми» к подобному развитию событий, а также выразил уверенность, что белорусский народ сможет «дать достойный ответ», передает ФАН.

белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.

Об этом решении министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — приводили американские СМИ слова своих источников.

В этой связи пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз указал, что между главами МИДа и Госдепа в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров, посвященных улучшению отношений между странами.

«Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается», — заявил белорусский дипломат.

Также в пятницу 11 января в МИД РФ прокомментировали заявление Лукашенко о том, что Москва потеряет союзника, если откажется компенсировать Минску потери, связанные с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не ставит под сомнение курс на расширение взаимодействия с Белоруссией.

Накануне Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России «глупые и притянуты за уши». Белорусский лидер отметил, что они с Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса об объединении нет.

По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви. Он назвал эти вопросы «очень глупыми, притянутыми за уши». Лукашенко отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — сказал президент Белоруссии.

В конце прошлого года пресс-секретарь российского президента

Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии не предусматривает объединения государств.

По его словам, интеграция стран проявляется в расширении союзнических отношений согласно договору о создании Союзного государства от 1999 года.

«Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — ответил представитель Кремля.

Он также отметил, что у партнеров России и Белоруссии по ЕАЭС нет повода для беспокойства в связи с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства.

«Дело в том, что это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех», — добавил Песков.

В середине декабря прошлого года Лукашенко рассказал о «намеках» и «предложениях» Москвы включить Белоруссию в состав России.

По словам белорусского лидера, предложения о покупке Минском российской нефти на самом деле являются намеком на вступление в состав России.

«Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — заявил Лукашенко.

Он добавил что «некоторые» прямо говорили ему о готовности включить шесть белорусских областей в состав России. Кто именно делал ему соответствующее предложение, Лукашенко не уточнил.

«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — сказал глава государства.

В заключение он предупредил, что Белоруссию «поделить на области и впихнуть в Россию» не удастся никогда,

хотя он и осознает, что независимость Минска, как и любых других государств, не является абсолютной, передает НСН.

Более того — СМИ писали, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшим руководством страны в связи с «российским давлением». По словам ряда источников, обсуждались меры, которые должна принимать Белоруссия на фоне «давления с российской стороны».

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал один из источников.

Уточнялось, что было принято решение внимательнее следить за информационном полем. Также высказывалось предложение отвечать на налоговые маневры России «не совещаниями, а реформами».

Впрочем, вскоре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла проведение такого совещания. Она добавила, что подобные сообщения — плод чьей-то буйной фантазии.