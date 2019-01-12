Федеральное бюро расследований (ФБР) после отставки его директора Джеймса Коми негласно начало проверку относительно того, действует ли президент США Дональд Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The New York Times.
По ее данным, у членов руководство и агентов ФБР еще во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с Россией. Однако на тот момент было решено подождать с началом расследования, потому что в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба.
Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что не был удовлетворен его работой. Впоследствии этот шаг рассматривался демократами как "попытка создания помех правосудию". Они неоднократно ставили вопрос о проведении профильными комитетами Конгресса расследования по этому эпизоду.