NYT: ФБР в 2017 году начало проверку того, действует ли Трамп в интересах России

По ее данным, у членов руководство и агентов ФБР еще во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с Россией. Однако на тот момент было решено подождать с началом расследования, потому что в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба.

Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что не был удовлетворен его работой. Впоследствии этот шаг рассматривался демократами как "попытка создания помех правосудию". Они неоднократно ставили вопрос о проведении профильными комитетами Конгресса расследования по этому эпизоду.