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NYT: ФБР в 2017 году начало проверку того, действует ли Трамп в интересах России 

ТАСС
Фото: © EPA-EFE/SHAWN THEW
Федеральное бюро расследований (ФБР) после отставки его директора Джеймса Коми негласно начало проверку относительно того, действует ли президент США Дональд Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The New York Times.
По ее данным, у членов руководство и агентов ФБР еще во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с Россией. Однако на тот момент было решено подождать с началом расследования, потому что в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба.
Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что не был удовлетворен его работой. Впоследствии этот шаг рассматривался демократами как "попытка создания помех правосудию". Они неоднократно ставили вопрос о проведении профильными комитетами Конгресса расследования по этому эпизоду.
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В мире , Джеймс Коми , Дональд Трамп , ФБР , США
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