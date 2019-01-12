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На пост главы Всемирного банка прочат Никки Хейли и Иванку Трамп 

Вести.Ru + ещё 18 22 часа назад
Фото: Global Look Press
Дочь президента США Дональда Трампа Иванку и бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли называют среди кандидатов на пост президента Всемирного банка.
Нынешний президент уйдет в досрочную отставку с 1 февраля (официальная причина — возвращение в частный сектор экономики). Процесс утверждения нового руководителя, как ожидается, будет закончен к середине апреля.
По данным газеты Financial Times, ​​среди кандидатов на данный пост — Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.
По традиции, президентом Всемирного банка на пять лет становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка, сообщает РИА Новости.
В ноябре прошлого года в США разразился скандал с электронной перепиской Иванки Трамп, которая использовала личную почту для отправки служебных писем. В США такое дело считается серьезным нарушением регламента безопасности. В 2016 году такие обвинения выдвинули против Хиллари Клинтон. Скандал с ее перепиской стал одним из козырей Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Никки Хейли 9 октября 2018 года подала в отставку с поста постпреда США при ООН. На этой должности ее заменит Хизер Науэрт.
В конце 2017 года российские пранкеры (телефонные шутники) Лексус и Вован позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо.
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Комментарии1
В мире , Иванка Трамп , Марк Грин , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , ООН , Всемирный Банк , РИА Новости , США
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