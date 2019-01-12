На пост главы Всемирного банка прочат Никки Хейли и Иванку Трамп

Нынешний президент уйдет в досрочную отставку с 1 февраля (официальная причина — возвращение в частный сектор экономики). Процесс утверждения нового руководителя, как ожидается, будет закончен к середине апреля.

По данным газеты Financial Times, ​​среди кандидатов на данный пост — Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин

По традиции, президентом Всемирного банка на пять лет становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка, сообщает РИА Новости

В ноябре прошлого года в США разразился скандал с электронной перепиской Иванки Трамп, которая использовала личную почту для отправки служебных писем. В США такое дело считается серьезным нарушением регламента безопасности. В 2016 году такие обвинения выдвинули против Хиллари Клинтон . Скандал с ее перепиской стал одним из козырей Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Никки Хейли 9 октября 2018 года подала в отставку с поста постпреда США при ООН. На этой должности ее заменит Хизер Науэрт.

В конце 2017 года российские пранкеры (телефонные шутники) Лексус и Вован позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо.