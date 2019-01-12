Только США способны противостоять "российской ядерной угрозе", поэтому Европа не должна исключать размещение на своей территории американских ракет. Об этом пишет старший научный сотрудник Фонда "Наука и политика" в Берлине, политолог Оливер Трэнерт своей статье для Die Welt.
По его мнению, Европа не способна самостоятельно организовать эффективную защиту от российского ядерного оружия, поэтому европейским странам нужен более мощный и подвижный военный потенциал, который могут предоставить только США.
Размещения ракет следует по возможности избегать, но в текущих условиях нельзя с излишней поспешностью полностью это исключать. Вполне вероятно, что некоторые члены НАТО в Восточной Европе будут только рады американским ракетам на своей территории, считает политолог.
Трэнерт добавляет, что в дальнейшем значимость ПРО для европейской безопасности будет только возрастать в связи с развитием в России новых образцов вооружений. В частности, он упоминает крылатые ракеты 9М729, которые якобы являются нарушением договора ДРСМД, и способные брать на прицел цели далеко на территории НАТО.
Политолог также подчеркивает, что одной из главных целей Москвы якобы является политическое расшатывание единства Запада, поэтому он считает необходимым открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, сохранять сплочённость альянса и при всякой возможности поддерживать "контроль над вооружениями для стабилизации устрашения".
Он заявляет, что страны Запада должны объединиться и вместе объяснить России, что именно в якобы ее действиях заключается причина прекращения договора ДРСМД. Кроме того, он призывает отказаться от "мантры НАТО" о том, что системы ПРО не направлены против России.
Трэнерт отмечает, что в администрации Трампа есть сторонники размещения в Европе американских ракет, однако дискуссии по этой теме еще набрали должных оборотов, а главным препятствием там сейчас остается проблема финансирования.
При всем этом, политолог также призывает разрабатывать новые соглашения по контролю над вооружениями, куда будет включен и Китай. Однако такая перспектива видится ему сомнительной в связи с отсутствием желания со стороны ведущих мировых держав.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.