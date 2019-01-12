Политолог призвал размещать в Европе американские ракеты против России

Только США способны противостоять "российской ядерной угрозе", поэтому Европа не должна исключать размещение на своей территории американских ракет. Об этом пишет старший научный сотрудник Фонда "Наука и политика" в Берлине, политолог Оливер Трэнерт своей статье для Die Welt

По его мнению, Европа не способна самостоятельно организовать эффективную защиту от российского ядерного оружия, поэтому европейским странам нужен более мощный и подвижный военный потенциал, который могут предоставить только США.

Размещения ракет следует по возможности избегать, но в текущих условиях нельзя с излишней поспешностью полностью это исключать. Вполне вероятно, что некоторые члены НАТО в Восточной Европе будут только рады американским ракетам на своей территории, считает политолог.

Трэнерт добавляет, что в дальнейшем значимость ПРО для европейской безопасности будет только возрастать в связи с развитием в России новых образцов вооружений. В частности, он упоминает крылатые ракеты 9М729, которые якобы являются нарушением договора ДРСМД, и способные брать на прицел цели далеко на территории НАТО.

Политолог также подчеркивает, что одной из главных целей Москвы якобы является политическое расшатывание единства Запада, поэтому он считает необходимым открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, сохранять сплочённость альянса и при всякой возможности поддерживать "контроль над вооружениями для стабилизации устрашения".

Он заявляет, что страны Запада должны объединиться и вместе объяснить России, что именно в якобы ее действиях заключается причина прекращения договора ДРСМД. Кроме того, он призывает отказаться от "мантры НАТО" о том, что системы ПРО не направлены против России.

Трэнерт отмечает, что в администрации Трампа есть сторонники размещения в Европе американских ракет, однако дискуссии по этой теме еще набрали должных оборотов, а главным препятствием там сейчас остается проблема финансирования.

При всем этом, политолог также призывает разрабатывать новые соглашения по контролю над вооружениями, куда будет включен и Китай. Однако такая перспектива видится ему сомнительной в связи с отсутствием желания со стороны ведущих мировых держав.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.