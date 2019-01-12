Украина отказалась выдать России члена «Правого сектора»

Она отметила, что против россиянина, имя которого не называется, возбуждено на родине уголовное дело «за участие в войне за независимость Украины».

«Как и обещал Евгений Енин (заместитель генпрокурора, принявший решение — прим. «Ленты.ру») — ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора», — написала Сарган.