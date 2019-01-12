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Украина отказалась выдать России члена «Правого сектора» 

Lenta.ru
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины приняла решение отказать в выдаче Москве члена националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь надзорного органа Лариса Сарган.
Она отметила, что против россиянина, имя которого не называется, возбуждено на родине уголовное дело «за участие в войне за независимость Украины».
«Как и обещал Евгений Енин (заместитель генпрокурора, принявший решение — прим. «Ленты.ру») — ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора», — написала Сарган.
В августе Следственный комитет России завел дело в отношении членов «Правого сектора». По данным ведомства, националисты планировали убить 50 российских чиновников.
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В мире , Политика , Правый сектор , СКР , Lenta.ru , Москва
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