Водитель автобуса заблокировала движение, чтобы спасти ребенка

Малышку никто не сопровождал, несмотря на ее возраст. Кроме того, ребенок был одет не по погоде, на нем был лишь детский комбинезон и памперс, а на улице стояла минусовая температура.

Женщина, сидевшая за рулем транспортного средства, тут же остановилась, перебежала улицу, подобрала девочку, взяла ее на руки и вернулась в автобус.

Кто-то из пассажиров снял с себя теплое пальто и укутал замерзшего ребенка. Водитель позвонила в полицию. Автобус стоял на месте, заблокировав движение на улице, пока не прибыли правоохранители и не забрали девочку.