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Водитель автобуса заблокировала движение, чтобы спасти ребенка 

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Фото: ABC News, Twitter
В американском городе Милуоки в штате Висконсин водительница автобуса увидела на улице девочку 2-3 лет, которая шла босиком по тротуару.
Малышку никто не сопровождал, несмотря на ее возраст. Кроме того, ребенок был одет не по погоде, на нем был лишь детский комбинезон и памперс, а на улице стояла минусовая температура.
Женщина, сидевшая за рулем транспортного средства, тут же остановилась, перебежала улицу, подобрала девочку, взяла ее на руки и вернулась в автобус.
Кто-то из пассажиров снял с себя теплое пальто и укутал замерзшего ребенка. Водитель позвонила в полицию. Автобус стоял на месте, заблокировав движение на улице, пока не прибыли правоохранители и не забрали девочку.
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В мире , Происшествия , Висконсин , Милуоки
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