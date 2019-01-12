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ЦИК Украины отказал в регистрации двум претендентам на пост президента 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку в регистрации кандидатами в президенты на мартовских выборах.
По данным ЦИК, Велидченко и Фаренюк подали документы на регистрацию кандидатами 8 января.
"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", — сообщает ЦИК в Facebook.
В пресс-службе отметили, что такие решения ЦИК принял на заседании в пятницу.
Также комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей двух претендентов на пост президента: депутатов Евгения Мураева и Виталия Куприя.
Кроме того, ЦИК разрешила общественным организациям "Совет общественной стражи", "Национальные дружины", "Запорожский кризисный медиацентр" и "Комитет избирателей Украины" наблюдать наблюдать за выборами президента.
"Таким образом, по состоянию на 11 января 2019 года комиссия предоставила разрешение 17 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины", — говорится в сообщении.
По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала пять кандидатов в президенты: экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, экс-главу СБУ и председателя партии "Справедливость" Валентина Наливайченко, мэра Львова Андрея Садового, а также самовыдвиженца, профессора кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталия Скоцика.
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В мире , Игорь Шевченко , Валентин Наливайченко , СБУ , Центризбирком России
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