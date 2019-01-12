Бюджетный кризис в США бьет рекорд по продолжительности

Белый дом прекратил оплачивать свои счета за воду. Таким стало одно из последствий нынешнего прекращения финансирования части американского федерального правительства из-за разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти США

Бюджетные кризисы такого рода в Вашингтоне происходят с периодичностью раз в несколько лет, однако на этот раз вынужденная приостановка деятельности ряда правительственных ведомств окажется рекордной по продолжительности. В субботу нынешнему "шатдауну", как именуют в США такие перебои в работе правительства, исполнится 22 дня. Предыдущее же сомнительное достижение этого рода продолжительностью 21 день было зафиксировано в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 — январе 1996 годов.

Пока не отключат

Вопрос о долгах Белого дома за воду обсуждался на днях на открытом для общественности заседании совета директоров компании DC Water. Эта фирма обеспечивает водоснабжение Вашингтона. "Мы получили электронное письмо в среду, 2 января, от сотрудника налогово-бюджетного отдела минфина [США]", — сообщил руководитель финансового отдела компании Мэтью Браун. По его словам, министерство уведомило, что не сможет перечислить $5 млн из $16,6 млн, полагающихся компании в качестве ежеквартальной выплаты.

"Возникает интересный вопрос, — прокомментировал эту ситуацию председатель совета директоров Томми Уэллс. — На каком этапе наступает тот момент, когда мы должны отключить воду за неуплату?" "Вы имеете в виду строение номер 1600 по Пенсильвания-авеню?" — ответил ему полушутя другой член совета, назвавший адрес Белого дома.

Впрочем, в каждой шутке есть доля правды: согласно законам столичного округа Колумбия , компания-поставщик имеет право отключить воду за неуплату в течение 30 дней после просрочки платежа, а через 60 дней даже наложить арест на недвижимость задолжавшего владельца, поставив его "на счетчик". В последнем случае долг придется выплачивать с 10-процентной неустойкой.

"Конечно, когда речь идет о федеральном правительстве, процесс немного другой, поскольку мы знаем, что деньги у них есть, вопрос только в том, когда они их переведут", — пояснил журналистам официальный представитель компании Винсент Моррис.

Он также заверил в пятницу ТАСС , что пока речь об отключении воды в Белом доме все же не идет. "Нет, мы не собираемся перекрывать им воду: они делают авансовый платеж, так что технически они пока его не просрочили", — сказал Моррис.

Секретная служба — без зарплаты

"Шатдаун" имеет и другие потенциально опасные для Белого дома последствия. Как подтвердили в пятницу ТАСС в Секретной службе США, ее сотрудники сейчас фактически работают бесплатно. "По причине отсутствия финансирования все сотрудники Секретной службы США в настоящее время не получают зарплату. Те из них, кто занимается критически важной работой, касающейся охраны человеческих жизней или защиты собственности, то есть большинство сотрудников Секретной службы, должны продолжать являться на работу", — объяснил официальный представитель этой спецслужбы.

Секретная служба занимается прежде всего охраной первых лиц США и высокопоставленных зарубежных гостей, борьбой с кибепреступниками и фальшивомонетчиками.

Дипломаты

Другим ключевым ведомством, затронутым бюджетным кризисом, стал Госдепартамент США . Из приблизительно 75 тыс. его сотрудников около 50 тыс. работают в загранпредставительствах.

Как утверждает информационный портал Vox, по ним "шатдаун" ударил чуть ли не сильнее всего. Части из них якобы едва удается сводить концы с концами, и им "не хватает даже на еду". "Моральный дух упал, потому что мы работаем бесплатно", — рассказал изданию на условиях анонимности один из дипломатов.

Некоторые сотрудники ведомства пытаются найти работу на стороне. Газета The Washington Post писала о сотруднице внешнеполитического ведомства США высокого ранга, которой пришлось временно переквалифицироваться в специалиста по женской косметике. Позже дипломат рассказала изданию Vox, что теперь многие коллеги просят у нее контакт этого работодателя, чтобы тоже подзаработать. По ее словам, ей даже известно об одном из работников Госдепартамента, который, пока продолжается "шатдаун", решил открыть свой собственный бизнес и теперь торгует солью для ванн.

Бюджетный кризис отразился не только на материальном благополучии сотрудников ведомства, но и на функционировании как центрального аппарата Госдепартамента, так и американских дипмиссий во всем мире.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства США практически все время с начала "шатдауна" работает в ограниченном режиме. "Общение со СМИ будет ограничено лишь вопросами и событиями, касающимися безопасности человеческих жизней или защиты собственности, а также тех, которые будут сочтены имеющими исключительно важное значение для национальной безопасности", — заявили ТАСС в Госдепартаменте.

Посольства США во время "шатдауна" не закрываются, но тоже работают в усеченном режиме: на службу ходят далеко не все сотрудники, поэтому функционал диппредставительств серьезно ограничен.

Исторический рекорд

Причиной предыдущего рекордно длинного "шатдауна" были разногласия при обсуждении расходов на 1996 финансовый год: контролировавшая Конгресс США Республиканская партия предложила план ликвидации дефицита федерального бюджета, который предусматривал сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды. Против этого возражали демократы во главе с президентом Биллом Клинтоном. В результате Конгресс одобрил резолюцию о временном возобновлении финансирования правительственных учреждений при условии, что президент представит предложения о том, как сбалансировать доходы и расходы федеральной казны.