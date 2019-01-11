«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что из-за трудовой миграции Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.

"Экономикой фактически никто не занимается. Решают только актуальные сегодняшние проблемы и не думают (о том что будет — Прим. ред.) завтра, послезавтра или через 10-20 лет. Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника", — приводит слова политика канал Newsone.

Депутат также подчеркнул, что из-за оттока населения Украина сталкивается с огромными проблемами в научной сфере и в промышленности.

Рыбчинский отметил, что Польша выдает мигрантам с Украины карты поляка, что позволяет им "заменять своих граждан украинцами".