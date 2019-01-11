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«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции 

РИА Новости + ещё 4 11 января 2019
Фото: © AP Photo / Sergei Chuzavkov
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что из-за трудовой миграции Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.
"Экономикой фактически никто не занимается. Решают только актуальные сегодняшние проблемы и не думают (о том что будет — Прим. ред.) завтра, послезавтра или через 10-20 лет. Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника", — приводит слова политика канал Newsone.
Депутат также подчеркнул, что из-за оттока населения Украина сталкивается с огромными проблемами в научной сфере и в промышленности.
Рыбчинский отметил, что Польша выдает мигрантам с Украины карты поляка, что позволяет им "заменять своих граждан украинцами".
Ранее Международный валютный фонд сообщил, что около трех миллионов украинцев работают за границей из-за экономических проблем.
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В мире , Украина , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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