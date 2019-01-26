Порошенко ответил на вопрос о захвате церквей УПЦ фразой «всему свое время»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность захвата церквей канонической УПЦ представителями "новой церкви" фразой "всему свое время", соответствующее заявление он сделал в эфире передачи "Рождественские встречи" на телеканале "Украина", запись опубликована на YouTube.

"И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор", — заявил Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заверяли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.

Верховная рада Украины 17 января приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов.

Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав (положение) религиозной организации. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на собрании религиозной общины не менее чем двумя третями от числа ее членов.

Число захватов храмов канонической Церкви на Украине сторонниками признанной Константинополем церковной структуры и различных провокаций в отношении верующих, как отмечали в РПЦ, за последнее время значительно выросло.

В частности, по сообщению Союза православных журналистов, в Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщал, что священники "новой церкви" в сопровождении националистов пришли в храм в Черниговской области, при этом от местной полиции не последовало никакой реакции.

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.