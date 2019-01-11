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Forbes назвал сумму доходов Трампа от продажи недвижимости 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году около $35 млн за счёт продажи своей недвижимости. Соответствующий вывод Forbes сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.
Около $5,5 млн Трамп получил от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. В Forbes подчеркнули, что квартиру в башне купил человек, который указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. Данный случай может считаться нарушением обещания Трампа. Он сказал, что во время срока его президентства «не будут совершаться новые внешние сделки».
Большая часть суммы была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке за 900 миллионов долларов. За эту сделку Трамп получил около $20 млн Издание отметило, что перед вступлением в должность Трамп передал все свои активы сыновьям, однако остался владельцем бизнеса, который продолжает продавать имущество. Сейчас президент владеет недвижимостью на сумму около $437 млн  Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум из-за шатдауна. Администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы ведомств. Часть федеральных структур Соединённых Штатов не работает с конца декабря 2018 года.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Администрация США , Forbes
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