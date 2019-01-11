Forbes назвал сумму доходов Трампа от продажи недвижимости

Действующий президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году около $35 млн за счёт продажи своей недвижимости. Соответствующий вывод Forbes сделал на основе анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.

Около $5,5 млн Трамп получил от продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе. В Forbes подчеркнули, что квартиру в башне купил человек, который указал в качестве своего адреса китайский город Тайюань. Данный случай может считаться нарушением обещания Трампа. Он сказал, что во время срока его президентства «не будут совершаться новые внешние сделки».