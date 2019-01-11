Украина избежала национальной катастрофы

Президент Украины Петр Порошенко похвастался экономическими успехами, отметив, что страна смогла избежать дефолта. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Четыре года назад Украина была в шаге от дефолта и национальной катастрофы. А агрессия России, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса уничтожили около четверти промышленного потенциала нашей страны», — отметил президент Украины.

Порошенко уверен, что властям удалось обеспечить макрофинансовую стабильность на Украине и вывести страну из зоны риска.

«Я абсолютно четко понимаю, что перед нами еще очень много проблем, которые только предстоит решить. Но самое сложное мы определенно преодолели. Двигаемся вперед!» — написал президент.