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Украина избежала национальной катастрофы 

Lenta.ru 11 января 2019
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко похвастался экономическими успехами, отметив, что страна смогла избежать дефолта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Четыре года назад Украина была в шаге от дефолта и национальной катастрофы. А агрессия России, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса уничтожили около четверти промышленного потенциала нашей страны», — отметил президент Украины.
Порошенко уверен, что властям удалось обеспечить макрофинансовую стабильность на Украине и вывести страну из зоны риска.
«Я абсолютно четко понимаю, что перед нами еще очень много проблем, которые только предстоит решить. Но самое сложное мы определенно преодолели. Двигаемся вперед!» — написал президент.
При этом Украина по-прежнему считается одной из наиболее уязвимых экономик мира. Согласно рейтингу исследовательской компании IHS Markit, Украина заняла восьмое место, а ее соседями в рейтинге стали Эфиопия, Судан и Йемен. Слабость украинской экономики обусловлена неблагоприятными внешними условиями, хроническим дефицитом бюджета, а также политической нестабильностью.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , IHS
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