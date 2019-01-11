В Киеве рассказали об опасности «бутафорского» Крымского моста

Построенный Россией мост через Керченский пролив является бутафорским пропагандистским проектом, многочисленные нарушения при строительстве сделали конструкцию сооружения крайне ненадежной. Об этом «Обозревателю» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности. На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений», — сказал чиновник.

Черныш заверил, что мост движется в разных направлениях:

«Условно говоря, одни части моста поднимаются вверх, другие движутся вниз. Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции… За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили».

«Мы констатировали множество нарушений международно признанных практик во время строительства. Несмотря на российскую пропаганду, мы эмпирически доводим до общественности, что, по нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект, и он несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства», — подчеркнул министр.

Черныш также сообщил, что сейчас Россия якобы испытывает проблемы со строительством подъездных путей к Крымскому мосту. Кроме того, по его словам, при возведении сооружения не был учтен переток воды из Азовского в Черное море, несущий дополнительные иловые отложения к опорам Крымского моста.

Испытания моста на прочность, в которых участвовал президент России Владимир Путин , украинский министр назвал фейковыми.

«В тестовом режиме проехали несколько КамАЗов во главе с президентом — для такого сооружения это не нагрузка. В советское время танки прогоняли, а тут несколько КамАЗов, причем неизвестно, груженых ли. Для тестов это смешно», — заключил Черныш.

Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив в мае 2018 года. Сооружение общей длиной 19 километров соединило полуостров Крым и Краснодарский край и стало самым протяженным мост в России.

Открытие железнодорожной части моста ожидается в 2019 году.