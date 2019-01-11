Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении
Украинского авторитета похитили со стрельбой в Москве
Мужчиной, похищенным у московского ресторана «Базилик», оказался украинец Юрий Василенко, которого в Киеве считают организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Россия высказалась об ультиматуме по крушению MH17
Россию не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
В США раскрыли тайну С-500
Россия боится сорвать все сделки по продаже ЗРК С-400, поэтому придерживает информацию о своей новейшей зенитной ракетной системе С-500 «Прометей».
Россия хочет сбивать гражданские самолеты-нарушители
Министерство обороны России добивается разрешения сбивать гражданские пассажирские самолеты. Ранее военное ведомство подготовило, а сейчас согласовывает в других ведомствах проект постановления правительства.
Ford может закрыть заводы в России
Заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers могут прекратить работу либо полностью изменить производственное портфолио.
Новые проблемы Роналду: полиция США выписала ордер
10 января полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В России взлетели тарифы ЖКХ
По данным Росстата, увеличение стоимости услуг ЖКХ не превысило инфляцию, которая по итогам года составила 4,3%.
В России появились "девятки" яиц
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных упаковок по десять.
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк начали повышать ставки по ипотеке.