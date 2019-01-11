Турция перебросила военные силы к сирийской границе 

Турция увеличила количество военных сил на границе с сирийской провинцией Идлиб, где действуют террористические группировки и силы оппозиции.
В район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены бронемашины, танки и спецназ. Переброска военных сил была осуществлена после столкновений между силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону к 15 октября. Турция обещала освободить данную зону от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Но пока полностью очистить территорию от боевиков не удалось.
Как писал News.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при предложении Вашингтона по поставкам ЗРК Patriot. Турция планирует получить российские комплексы до начала следующего года.