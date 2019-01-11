Меркель предостерегла Европу от катастрофы 

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма и набирающие в Европе националистические движения, которые в очередной раз могут привести к катастрофе. Слова политика приводит агентство Bloomberg.
Во время визита в Афины Меркель назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям".
Канцлер отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе.
Позже на встрече со студентами немецкой школы в Афинах Меркель также раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать по одиночке.
"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно”, — отметила она.
В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. В октябре 2018 года лидеры консервативного альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер объявили на совместном брифинге о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.