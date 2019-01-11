Меркель предостерегла Европу от катастрофы

Во время визита в Афины Меркель назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям".

Канцлер отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе.

Позже на встрече со студентами немецкой школы в Афинах Меркель также раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать по одиночке.

"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно”, — отметила она.