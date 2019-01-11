Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель предостерегла Европу от катастрофы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма и набирающие в Европе националистические движения, которые в очередной раз могут привести к катастрофе. Слова политика приводит агентство Bloomberg.
Во время визита в Афины Меркель назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям".
Канцлер отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе.
Позже на встрече со студентами немецкой школы в Афинах Меркель также раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать по одиночке.
"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно”, — отметила она.
В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. В октябре 2018 года лидеры консервативного альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер объявили на совместном брифинге о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии1
В мире , Хорст Зеехофер , Ангела Меркель , Алексис Ципрас , МВД , Bloomberg , Германия , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР15
«Курилы Японии не достанутся»239
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко301
Обвиняемые в изнасиловании врачи сделали заявление86
Супруги из России умерли в Камбодже с разницей в один день7
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение