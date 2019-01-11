В Африке сломался немецкий правительственный лайнер

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер вынужден возвращаться в Германию из турне по странам Африки рейсовым самолетом из-за очередной поломки правительственного лайнера, сообщил в пятницу представитель министерства Олаф Дойчбайн.

Мюллер полетел в турне на самолете Bombardier Global 5000. С понедельника самолет находился на ремонте в Малави из-за дефектного вентиля. Из-за поломки министру и его делегации пришлось лететь в Замбию регулярным рейсом, а запланированный визит в Намибию вовсе пришлось отменить.

В пятницу Мюллер должен был вернуться в Германию, однако перед вылетом вновь была обнаружена поломка, из-за которой министру пришлось возвращаться в Германию самолетом африканских авиалиний. "Вновь технический дефект во время поездки в Африку", — написал Дойчбайн в Twitter.

"Благодарю пилотов и механиков, которые приложили много усилий. Но новый очень значительный дефект исключает возможность полета. Теперь мы поможем себе сами и полетим обратно африканскими авиалиниями", — приводит представитель ведомства слова Мюллера. Министр и делегация полетят в Германию рейсом авиакомпании Airlink.

В конце ноября самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности правительственного лайнера Airbus А340 "Кондрад Аденауэр". Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.