Кандитат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах будет "обрубать руки" за коррупцию и кумовство. Об этом пишет "Украинская правда".
Он также пообещал, что если его изберут президентом, у него не будет оффшоров, собственности за границей, а "пирамида коррупции превратится в трапецию".
"Вверх больше не надо. Только где-кто — отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно", — сказал Гриценко.
Политик добавил, что Украина забудет слово "олигарх", если он станет президентом.
Также Гриценко выразил уверенность в том, что за пять лет его правления ему удастся "вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей".
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты.