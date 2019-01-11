Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал обрубать руки

Он также пообещал, что если его изберут президентом, у него не будет оффшоров, собственности за границей, а "пирамида коррупции превратится в трапецию".

"Вверх больше не надо. Только где-кто — отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это все очень важно", — сказал Гриценко.

Политик добавил, что Украина забудет слово "олигарх", если он станет президентом.

Также Гриценко выразил уверенность в том, что за пять лет его правления ему удастся "вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей".