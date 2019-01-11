Племянница сообщила о возможной смерти Скрипаля

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в интервью RT предположила, что ее дяди может уже не быть в живых.

По ее словам, британские власти могут скрывать факт смерти Сергея Скрипаля, чтобы шантажировать Россию

«Мы знаем, что это сделала Россия, доказывать мы это не будем и предоставлять мы вам ничего не будем… А если предоставить мертвое тело, то как бы дело-то придется закрыть. И уже надо будет придумывать тогда другой повод, чтобы шантажировать Россию. А тут пока этот повод — он как бы есть, он теплится, он движется», — приводят «Известия» слова Виктории Скрипаль.

Виктория отметила, что Сергей был всегда привязан к семье и звонил престарелой матери каждую неделю, однако с момента инцидента в Солсбери он ни разу больше не вышел на связь. Его дочь Юлия последний раз связывалась с родственниками 24 июля.

«Моя версия, как бы это не звучало прискорбно, Юля еще может быть жива, но Сергея Викторовича в живых точно нет», — сказала Виктория.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.