«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев

Русским духом пахнет: Мюллер ловит неправильных украинцев

Проверки в отношении украинцев, приезжавших в США на инаугурацию президента Дональда Трампа, проводятся федеральными властями Соединенных Штатов, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

«20 января 2017 года на инаугурации в Вашингтоне присутствовали десятки украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них встречались с влиятельными членами Республиканской партии, конгрессменами и сподвижниками Трампа», — говорится в статье.

Эти украинцы могли «симпатизировать России » и предлагали свои услуги посредников в налаживании российско-украинских отношений, а также предлагали снять антироссийские санкции. Подобная активность заинтересовала комиссию специального прокурора США Роберта Мюллера, расследующего дело о «российском вмешательстве» в выборы американского президента.

Подчиненные Мюллера изучают связи этих украинских граждан, в частности, пытаются установить, кто пригласил их на инаугурацию.

Среди фигурирующих в расследовании украинцев NYT называет имена народного депутата Украины от «Партии регионов» Сергея Кивалова , девелопера и долларового миллионера Павла Фукса , экс-руководителя инфополитики «Правого сектора» (организация запрещена в России) Борислава Березу.

Кроме того, газета напомнила об экс-депутате Верховной рады Андрее Артеменко , передавшем бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Одним из пунктов этого плана была передача Крымского полуострова в аренду России сроком на 50-100 лет. На Украине Артеменко обвинили в госизмене, и он бежал из страны.

В рамках следствия уже опрошены несколько свидетелей. Мюллер намерен уточнить, с кем украинские представители встречались во время торжества и какие темы обсуждали с американскими политиками.

Доклад генеральному прокурору по поводу «российского вмешательства» может быть представлен спецпрокурором Робертом Мюллером уже в феврале 2019 года. Об этом сообщила ранее НСН со ссылкой на телеканал NBC.

Источник канала подчеркнул, что ни один из опрошенных свидетелей не смог подтвердить спецпрокурору теорию, согласно которой президент США Дональд Трамп был в сговоре с российской разведкой.

После Рождества и Нового года американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, подчеркнув, что не собирается больше отвечать на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Как сообщает ФАН, ни одного доказательства подобного «вмешательства» Мюллер за два года расследования предоставить не сумел.

Ранее CNN сообщал, что около 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа якобы могли поддерживать какие-либо контакты с россиянами.

По данным телеканала, подобные контакты происходили во время президентских выборов в США. Как отмечается, под контактами подразумеваются личные встречи или телефонные разговоры. При этом в список, в частности, входят зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, бывший глава американского минюста Джефф Сешнс и экс-помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

Сам Трамп все обвинения активно отвергает. В конце ноября в своем твиттере он сравнил методы специального прокурора Роберта Мюллера с политическими гонениями на коммунистов в эпоху маккартизма.

«Пока отвратительные фейковые новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение. Это наша эра Джозефа Маккарти!» — написал Трамп.

Обвинения России во «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию в США начались сразу после оглашения результатов выборов президента в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс с 2017 года занимается спецпрокурор Мюллер.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу мюллеровской комиссии с «охотой на ведьм» и назвал позором для страны.